Атака на Днепр: есть пострадавшие, горели админздание и авто
- В ночь на 7 августа Россия атаковала Днепр беспилотниками, в результате чего пострадали 4 человека.
- Вспыхнуло несколько пожаров. В частности, горели авто и административное здание.
Россияне атаковали Днепр в ночь на 7 августа. Вспыхнули несколько пожаров. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Сергея Лысака.
Какие последствия атаки на Днепр 7 августа?
Этой ночью оккупанты направили в Днепропетровскую область беспилотники. Защитники неба сбили 33 вражеских дрона.
в результате российской атаки в Днепре пострадали 4 человека.
43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести,
– сообщил председатель ОВА.
Также отметил, что вспыхнуло несколько пожаров. В частности, горели админздание и авто. Уничтожены 12 машин, еще 17 – повреждены.
Кроме того, изуродованы 8 жилых домов, один частный дом – уничтожен. Также есть разрушения на территории транспортного предприятия.
Последствия атаки России 7 августа / Фото из телеграма Лысака
Также чиновник рассказал, что в Павлограде занялись дачный дом и авто. В Криворожском районе – здание, которое не эксплуатируется, в самом Кривом Роге – модульный дом.
В Синельниковском районе загорелись крыша лицея и сухая трава. Также побиты частный дом и легковушка.
К слову, по Никопольщине агрессор бил артиллерией и беспилотниками. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.
"К поврежденному в районе в целом добавились 8 частных домов и пятиэтажка, авто. Изуродованы инфраструктура, админздание, предприятие. Горела библиотека", – отметил Лысак.