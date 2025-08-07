Росіяни атакували Дніпро в ніч на 7 серпня. Спалахнули декілька пожеж. На жаль, не минулося без постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Сергія Лисака.

Які наслідки атаки на Дніпро 7 серпня?

Цієї ночі окупанти спрямували на Дніпропетровщину безпілотники. Оборонці неба збили 33 ворожі дрони.

️Внаслідок російської атаки у Дніпрі постраждали 4 людей.

43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості,

– повідомив голова ОВА.

Також зазначив, що спалахнуло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля й авто. Знищені 12 машин, ще 17 – пошкоджені.

Окрім того, понівечені 8 житлових будинків, одна приватна оселя – знищена. Також є руйнування на території транспортного підприємства.

Наслідки атаки Росії 7 серпня / Фото з телеграму Лисака

Також посадовець розповів, що у Павлограді зайнялися дачний будинок й авто. У Криворізькому районі – будівля, яка не експлуатується, у самому Кривому Розі – модульний будинок.

У Синельниківському районі загорілися дах ліцею й суха трава. Також побиті приватна оселя та легковик.

До слова, по Нікопольщині агресор гатив артилерією й безпілотниками. Гучно було в райцентрі, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах.

"До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п'ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека", – зазначив Лисак.