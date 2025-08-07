Атака на Дніпро: є постраждалі, горіли адмінбудівля й авто
Росіяни атакували Дніпро в ніч на 7 серпня. Спалахнули декілька пожеж. На жаль, не минулося без постраждалих.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Сергія Лисака.
Які наслідки атаки на Дніпро 7 серпня?
Цієї ночі окупанти спрямували на Дніпропетровщину безпілотники. Оборонці неба збили 33 ворожі дрони.
️Внаслідок російської атаки у Дніпрі постраждали 4 людей.
43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості,
– повідомив голова ОВА.
Також зазначив, що спалахнуло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля й авто. Знищені 12 машин, ще 17 – пошкоджені.
Окрім того, понівечені 8 житлових будинків, одна приватна оселя – знищена. Також є руйнування на території транспортного підприємства.
Наслідки атаки Росії 7 серпня / Фото з телеграму Лисака
Також посадовець розповів, що у Павлограді зайнялися дачний будинок й авто. У Криворізькому районі – будівля, яка не експлуатується, у самому Кривому Розі – модульний будинок.
У Синельниківському районі загорілися дах ліцею й суха трава. Також побиті приватна оселя та легковик.
До слова, по Нікопольщині агресор гатив артилерією й безпілотниками. Гучно було в райцентрі, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах.
"До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п'ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека", – зазначив Лисак.