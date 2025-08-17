Тревогу вечером 17 августа объявили во многих областях Украины. Она распространяется на другие регионы.

24 Канал собрал детали. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Что известно о тревоге вечером 17 августа

Важно отметить, что в некоторых регионах уже была тревога из-за угрозы "Шахедов". Но теперь добавилась баллистика.

Угроза применения баллистического вооружения из Курска, в областях, где объявлена воздушная тревога,

– написали Воздушные силы в 22:38.

Где сейчас тревог: смотрите на онлайн-карте воздушных тревог

Более того, почти сразу после того, как добавилась угроза от баллистики, в Сумах прогремел взрыв. ВС предупреждали, что туда летела скоростная цель.

Мониторы предполагали, что это "Искандер" либо С-300 или С-400.

Позже Воздушные силы сообщили, что есть угроза по баллистике для Харькова.

В 22:59 Воздушные силы написали, что добавилась угроза применения баллистического вооружения с юго-востока.

Также враг массово запускает "Шахеды" на Донецкую область.

Интересно, что россияне начали обстрел баллистикой тогда, когда СМИ начали распространять новость о новой украинской ракете "Фламинго". Говорится, что она уже в серийном производстве и может поражать цели до 3000 километров.