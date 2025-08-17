Тривогу увечері 17 серпня оголосили в багатьох областях України. Вона поширюється на інші регіони.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Що відомо про тривогу увечері 17 серпня

Важливо зазначити, що в деяких регіонах уже була тривога через загрозу "Шахедів". Але тепер додалася балістика.

Загроза застосування балістичного озброєння з Курська, в областях, де оголошено повітряну тривогу,

– написали Повітряні сили о 22:38.

Ба більше, майже одразу після того, як додалася загроза від балістики, у Сумах пролунав вибух. ПС попереджали, що туди летіла швидкісна ціль.

Монітори припускали, що це "Іскандер" або С-300 чи С-400.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що є загроза по балістиці для Харкова.

О 22:59 Повітряні сили написали, що додалася загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу.

Також ворог масово запускає "Шахеди" на Донеччину.

Цікаво, що росіяни почали обстріл балістикою тоді, коли ЗМІ почали поширювати новину про нову українську ракету "Фламінго". Мовиться, що вона вже в серійному виробництві та може цілити до 3000 кілометрів.