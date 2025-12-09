Во вторник, 9 декабря, в Ивановской области России произошла авиакатастрофа. Возле водохранилища разбился военный самолет Ан-22.

На борту было 7 человек. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский ТАСС.

Что известно о авиакатастрофе в России?

По официальным данным, Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.

Остатки самолета уже нашли на водах Уводского водохранилища, на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, все 7 членов экипажа погибли.

К слову, некоторые российские СМИ писали, что борт принадлежит министерству обороны.