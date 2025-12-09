9 декабря, 11:43
В России разбился самолет минобороны Ан-22
Во вторник, 9 декабря, в Ивановской области России произошла авиакатастрофа. Возле водохранилища разбился военный самолет Ан-22.
На борту было 7 человек. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский ТАСС.
Что известно о авиакатастрофе в России?
По официальным данным, Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.
Остатки самолета уже нашли на водах Уводского водохранилища, на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, все 7 членов экипажа погибли.
К слову, некоторые российские СМИ писали, что борт принадлежит министерству обороны.