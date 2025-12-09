У Росії розбився військово-транспортний літак Ан-22

У вівторок, 9 грудня, в Іванівській області Росії сталася авіатроща. Біля водосховища розбився військовий літак Ан-22.

На його борту було 7 людей. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистський ТАСС.

Що відомо про авіатрощу в Росії?

За офіційними даними, Ан-22 здійснював плановий обліт після ремонту. Деякі російські ЗМІ писали, що борт належить міноборони.

Уламки літака вже знайшли на водах Уводського водосховища, на місці працюють екстрені служби.

За попередніми даними, усі 7 членів екіпажу загинули.

Довідка: Ан-22 – найбільший турбогвинтовий літак у світі, розроблений у 1960-х роках авіапідприємством "Антонов". За даними відкритих джерел, станом на 2024 рік втрачено щонайменше 9 бортів, а в 7 катастрофах загинули 102 людини.

Нагадаємо, до цього в Іванівській області вже падав військово-транспортний літак – 12 березня 2024 року. Тоді офіційно заявили про загибель 15 осіб: 8 членів екіпажу та 7 пасажирів.