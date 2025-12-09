Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу Роман Світан, зауваживши, що підготувати пілотів – це завжди довго, дорого і складно. А такі втрати – це проблема.

Читайте також Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", – Defence Express

Чому Росія має проблему з пілотами?

Як наголосив Світан, у Росії не розвинутий так званий постльотний період. Коли пілоти йдуть з армії, вони фактично не знаходять себе ніде в авіаційній сфері. У США та Європі ситуація зовсім інша.

В Росії немає такої можливості. А американські та європейські льотчики чи не до 70 років літають на легкомоторних літаках. Вони в будь-який момент зможуть вернутися та виконувати льотні завдання. Тому для Росії втрата кожного льотчика є суттєвою,

– сказав Світан.

Щодо катапультування російських льотчиків поки мало інформації. Сам інцидент досить цікавий. Це могло статися на бомбардувальниках Су-24, Су-34 або ж на Ту-22М3.

Знищення російської авіації: коротко