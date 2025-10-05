Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Ровно прогремели взрывы
5 октября, 06:41
2

В Ровно прогремели взрывы

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Ровно слышали взрывы из-за массированной атаки россиян с использованием ракет и ударных беспилотников.
  • Местная власть пока не комментировала ситуацию со взрывами, подробная информация ожидается позже.

Украина находится под массированной атакой россиян, которые бьют с помощью ракет и ударных беспилотников. Под ударом оказались западные области, в частности Ровенская.

В областном центре слышали взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Смотрите также Россия терроризирует Украину "Шахедами" и ракетами, есть взлет МиГ-31К: куда летят 

Что известно о взрывах в Ровно?

Воздушную тревогу в Ровенской области для районов начали объявляли еще около 01:26. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников. Уже после 06:00 в направлении региона двигались ракеты.

Воздушные силы ВСУ, в частности сообщали о движении "Кинжалов" в направлении области. Уже в 06:37 появились первые сообщения о взрывах, которые слышали в городе.

В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного, 
– говорится в сообщении.

Местные власти пока не комментировали информацию о взрывах. Очевидно подробную информацию по этому поводу обнародуют позже.

Украина находится под массированной атакой

  • Под атакой врага находится Ивано-Франковская область. Несколько раз взрывы слышали в городе Бурштын. Ранее сообщали о движении ракет и дронов в направлении региона. Предварительно звуки взрывов слышали в районе Рогатина и Галича.
  • Также громко было в самом Ивано-Франковске. Россия запустила в направлении региона крылатые ракеты. Сейчас коммунальный транспорт не выходит на маршруты.
  • Ранее ряд мощных взрывов прогремел во Львове, город находится под массированной атакой беспилотников и ракет. Информацию подтверждал городской голова Андрей Садовый. В частности, было слышно работу противовоздушной обороны.