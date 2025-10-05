Украина находится под массированной атакой россиян, которые бьют с помощью ракет и ударных беспилотников. Под ударом оказались западные области, в частности Ровенская.

В областном центре слышали взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что известно о взрывах в Ровно?

Воздушную тревогу в Ровенской области для районов начали объявляли еще около 01:26. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников. Уже после 06:00 в направлении региона двигались ракеты.

Воздушные силы ВСУ, в частности сообщали о движении "Кинжалов" в направлении области. Уже в 06:37 появились первые сообщения о взрывах, которые слышали в городе.

В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Местные власти пока не комментировали информацию о взрывах. Очевидно подробную информацию по этому поводу обнародуют позже.

