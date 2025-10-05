У Рівному прогриміли вибухи
- У Рівному чули вибухи через масовану атаку росіян з використанням ракет та ударних безпілотників.
- Місцева влада поки не коментувала ситуацію з вибухами, детальна інформація очікується пізніше.
Україна перебуває під масованою атакою росіян, які б'ють за допомогою ракет та ударних безпілотників. Під ударом опинилися західні області, зокрема Рівненська.
В обласному центрі чули вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.
Дивіться також Росія тероризує Україну "Шахедами" та ракетами, є зліт МіГ-31К: куди летять
Що відомо про вибухи у Рівному?
Повітряну тривогу у Рівненській області для районів почали оголошували ще близько 01:26. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників. Вже після 06:00 у напрямку регіону рухалися ракети.
Повітряні сили ЗСУ, зокрема повідомляли про рух "Кинджалів" у напрямку області. Вже о 06:37 з'явилися перші повідомлення про вибухи, які чули у місті.
У Рівному було чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,
– ідеться у повідомленні.
Місцева влада наразі не коментувала інформацію про вибухи. Вочевидь детальну інформацію з цього приводу оприлюднять пізніше.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Україна перебуває під масованою атакою
- Під атакою ворога перебуває Івано-Франківська область. Кілька разів вибухи чули у місті Бурштин. Раніше повідомляли про рух ракет та дронів у напрямку регіону. Попередньо звуки вибухів чули у районі Рогатина та Галича.
- Також гучно було у самому Івано-Франківську. Росія запустила у напрямку регіону крилаті ракети. Наразі комунальний транспорт не виходить на маршрути.
- Раніше низка потужних вибухів прогриміла у Львові, місто перебуває під масованою атакою безпілотників та ракет. Інформацію підтверджував міський голова Андрій Садовий. Зокрема, було чутно роботу протиповітряної оборони.