Україна перебуває під масованою атакою росіян, які б'ють за допомогою ракет та ударних безпілотників. Під ударом опинилися західні області, зокрема Рівненська.

В обласному центрі чули вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про вибухи у Рівному?

Повітряну тривогу у Рівненській області для районів почали оголошували ще близько 01:26. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників. Вже після 06:00 у напрямку регіону рухалися ракети.

Повітряні сили ЗСУ, зокрема повідомляли про рух "Кинджалів" у напрямку області. Вже о 06:37 з'явилися перші повідомлення про вибухи, які чули у місті.

У Рівному було чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Місцева влада наразі не коментувала інформацію про вибухи. Вочевидь детальну інформацію з цього приводу оприлюднять пізніше.

Україна перебуває під масованою атакою