В ночь на 27 августа в городе Самар прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Днепропетровской области?

Воздушная тревога в Самаровском районе Днепропетровщины была объявлена ​​в 23:55.

Перед этим Воздушные Силы ВСУ сообщали, что несколько групп вражеских "Шахедов" с юго-востока двигаются к востоку Днепропетровщины.

Мониторинговые каналы также писали, что 5 беспилотников летят мимо Днепра и Самара с севера.

По словам корреспондентов Суспильного, уже в 00:13 жители Самара услышали звуки взрывов.

