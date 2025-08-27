Укр Рус
27 серпня, 00:16
У Самару на Дніпропетровщині пролунали вибухи

Поліна Буянова
Основні тези
  • В ніч на 27 серпня в Самарі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
  • Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух ворожих "Шахедів" у напрямку Дніпропетровщини.

В ніч на 27 серпня в місті Самар пролунали вибухи. У цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Що відомо про вибухи на Дніпропетровщині?

Повітряну тривогу в Самарівському районі Дніпропетровщини оголосили о 23:55. 

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що кілька груп ворожих "Шахедів" з південного сходу рухаються на схід Дніпропетровщини.

Моніторингові канали також писали, що 5 безпілотників летять повз Дніпро та Самар з півночі.

За словами кореспондентів Суспільного, вже о 00:13 жителі Самару почули звуки вибухів.

Минулої ночі росіяни також атакували "Шахедами"

  • У ніч на 26 серпня російські загарбники вкотре атакували Україну дронами. Загалом вони запустили 59 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів. За даними Повітряних сил, протиповітряною обороною було збито/подавлено 47 ворожих БпЛА.
     
  • Під ударом опинилася зокрема Сумська область. У Шосткинській громаді частина жителів залишилася без світла, також є пошкодження житлового будинку. Тим часом у Сумській й Бездрицькій громаді внаслідок влучань спалахнула пожежа, пошкоджені житлові й нежитлові будівлі.
     
  • Зранку 26 серпня росіяни продовжили атакувати Україну – ворожі дрони полетіли на Харківщину. Щонайменше двоє людей в Ізюмі зазнали поранень після атаки російських безпілотників.