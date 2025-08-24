Укр Рус
24 августа, 09:39
2

В Сумах прогремел взрыв

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Утром 24 августа жители Сум услышали взрыв, несколько минут до этого в регионе была объявлена ​​воздушная тревога.
  • Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе вражеских ударных БПЛА на Сумщине.

Утром в воскресенье, 24 августа, в Сумах прогремел взрыв. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Сумах?

Воздушная тревога в Сумском районе была объявлена ​​в 09:28. Уже через несколько минут Воздушные силы ВСУ написали об угрозе вражеских ударных БПЛА в регионе.

По словам корреспондентов Суспильного, в 09:35 жители Сум услышали взрыв.

По состоянию на 09:45 местные власти не сообщали о новых взрывах или возможных последствиях вражеской атаки.

Этой ночью россияне также атаковали Украину

  • В ночь на 24 августа россияне применили баллистическую ракету "Искандер-М", которую запустили из района Таганрога. Также россияне применили для воздушного нападения 72 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы разных типов.
     
  • Силы противовоздушной обороны обезвредили 48 дронов разных типов на Севере, Востоке и Юге. Часть из этих БПЛА была подавлена ​​с помощью РЭБ.
     
  • Под ударом оказался, в частности, Синельниковский район Днепропетровщины. В результате вражеской атаки погиб человек, на территории зафиксированы повреждения сельскохозяйственного предприятия. В населенных пунктах горели многоквартирный и частный дома и летняя кухня.