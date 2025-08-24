24 серпня, 09:39
У Сумах пролунав вибух
Основні тези
- Зранку 24 серпня жителі Сум почули вибух, за кілька хвилин до цього в регіоні була оголошена повітряна тривога.
- Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ворожих ударних БпЛА на Сумщині.
Зранку в неділю, 24 серпня, в Сумах прогримів вибух. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Сумах?
Повітряну тривогу в Сумському районі оголосили о 09:28. Вже за кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу ворожих ударних БпЛА в регіоні.
За словами кореспондентів Суспільного, о 09:35 жителі Сум почули вибух.
Станом на 09:45 місцева влада не повідомляла про нові вибухи чи можливі наслідки ворожої атаки.
Цієї ночі росіяни також атакували Україну
- В ніч проти 24 серпня росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М", яку запустили із району Таганрога. Також росіяни застосували для повітряного нападу 72 ударні БпЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів.
- Сили протиповітряної оборони знешкодили 48 дронів різних типів на Півночі, Сході та Півдні. Частина з цих БпЛА була подавлена за допомогою РЕБ.
- Під ударом опинився зокрема Синельниківський район Дніпропетровщини. Внаслідок ворожої атаки загинула людина, на території зафіксовані пошкодження сільськогосподарського підприємства. У населених пунктах також горіли багатоквартирний та приватний будинки та літня кухня.