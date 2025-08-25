В Сумах прогремел взрыв: на город летел БПЛА
- В Сумах 25 августа слышали взрыв после объявления воздушной тревоги из-за угрозы ударных дронов.
- Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении вражеского БпЛА на город, но информации о последствиях атаки нет.
Днем 25 августа в Сумах слышали взрыв. До этого в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов БпЛА.
Какая причина взрыва в Сумах 25 августа?
В понедельник, 25 августа, по всей Сумской области была объявлена воздушная тревога в 13:46. Регион под угрозой ударов вражеских ударных дронов.
Около 14:30 местные сообщили о звуке взрыва, слышанном в городе. Через несколько минут до него Воздушные Силы ВСУ писали о движении дрона на город.
Вражеский БпЛА с севера курсом на Сумы,
– говорится в сообщении.
О последствиях вражеской атаки или работы ПВО по цели официальной информации нет.
