Днем 25 августа в Сумах слышали взрыв. До этого в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов БпЛА.

Какая причина взрыва в Сумах 25 августа?

В понедельник, 25 августа, по всей Сумской области была объявлена ​​воздушная тревога в 13:46. Регион под угрозой ударов вражеских ударных дронов.

Около 14:30 местные сообщили о звуке взрыва, слышанном в городе. Через несколько минут до него Воздушные Силы ВСУ писали о движении дрона на город.

Вражеский БпЛА с севера курсом на Сумы,

– говорится в сообщении.

О последствиях вражеской атаки или работы ПВО по цели официальной информации нет.

