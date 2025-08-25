У Сумах пролунав вибух: на місто летів БпЛА
- У Сумах 25 серпня чули вибух після оголошення повітряної тривоги через загрозу ударних дронів.
- Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ворожого БпЛА на місто, але інформації про наслідки атаки немає.
Вдень 25 серпня у Сумах чули вибух. До цього у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів БпЛА.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Росіяни атакували Сумщину дронами: є влучання по цивільній інфраструктурі
Яка причина вибуху у Сумах 25 серпня?
У понеділок, 25 серпня, по усій Сумській області оголосили повітряну тривогу о 13:46. Регіон під загрозою ударів ворожих ударних дронів.
Близько 14:30 місцеві повідомили про звук вибуху, що чули у місті. За кілька хвилин до нього Повітряні Сили ЗСУ писали про рух дрона на місто.
Ворожий БпЛА з півночі курсом на Суми,
– йдеться в повідомленні.
Про наслідки ворожої атаки чи роботи ППО по цілі наразі офіційної інформації немає.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Нещодавні атаки Росії на українські міста: що відомо?
Вранці 24 серпня в Сумах пролунали вибухи через загрозу ударних БпЛА. Пошкоджено сільськогосподарські об'єкти та нежитлові будівлі. Жертв немає, одна жінка звернулася за медичною допомогою.
У ніч проти 24 серпня Павлоград на Дніпропетровщині зазнав ракетного удару, ймовірно ракетою "Іскандер-М". З 30 липня місто зазнало щонайменше шість атак.
Теж на Дніпропетровщині російський дрон потрапив у мікроавтобус. Внаслідок влучання загинув 59-річний чоловік, ще п'ятьох людей поранено.