В Сумах был слышен звук взрыва. В тот момент в Сумском районе была объявлена ​​воздушная тревога.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах в Сумах?

Отметим, что в Сумском районе объявили тревогу в 17:51.

"В районе Сум, на Харьковщине (Купянский район) – разведывательные БПЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения! Привлечены средства для их сбивания", – информировали в Воздушных силах в 17:53.

Почти через час стало известно, что в регионе было громко.

Пока местные власти не комментировали взрыв в регионе.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

