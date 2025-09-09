Более 50 из них – "Шахеды". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Какие последствия российской атаки?
С 19:00 8 сентября и в течение ночи на 9 сентября российские войска атаковали Украину 84 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям:
- Брянск;
- Курск;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 60 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. В результате атаки зафиксировано попадание 23 ударных беспилотников на 10 локациях.
Украинская ПВО сбила 60 из 84 российских дронов / Инфографика Воздушных сил
Российские атаки на Украину: что стоит знать?
- Ночью 9 сентября российские беспилотники атаковали Запорожье. В результате этого загорелся частный дом. К счастью, никто не пострадал.
- В ночь на 8 сентября россияне нанесли массированный удар по объекту тепловой генерации в Киевской области. По данным мониторинговых ресурсов, речь идет о Трипольской ТЭС.
- Утром того же дня Россия нанесла авиационный удар по Шостке в Сумской области. Там разрушен объект инфраструктуры. Вследствие этого некоторые населенные пункты временно остались без электроэнергии.