Более 50 из них – "Шахеды". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Какие последствия российской атаки?

С 19:00 8 сентября и в течение ночи на 9 сентября российские войска атаковали Украину 84 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям:

Брянск;

Курск;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 60 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. В результате атаки зафиксировано попадание 23 ударных беспилотников на 10 локациях.



Украинская ПВО сбила 60 из 84 российских дронов / Инфографика Воздушных сил

Российские атаки на Украину: что стоит знать?