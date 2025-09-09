Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Смотрите также Россия атаковала Украину дронами: повреждены энергообъекты и предприятия

Что известно о взрывах в Запорожье?

Российские оккупанты с вечера 8 сентября терроризируют украинские города ударными БПЛА. Под ударом оказалось Запорожье.

Отметим, что около половины 1 часа ночи глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об опасности для региона. Он информировал об угрозе ударных беспилотников по региону. Добавим, что в Воздушных силах писали о движении БпЛА на севере Запорожской области.

Ориентировочно через 10 минут после, местные паблики писали о работе ПВО по вражеским целям.

В 0:48 взрывы в Запорожской области подтвердил и Федоров.

"До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – обратился к жителям региона глава ОГА.

Впоследствии он подчеркнул, что вражеские силы атаковали город БпЛА.

Вследствие вражеского удара, предварительно, горит частный дом. Экстренные службы направлены на ликвидацию последствий,

– сообщил Федоров.



Россия атаковала Запорожье / Фото Ивана Федорова

Смотрите также Враг нанес авиационный удар по Шостке: разрушен объект инфраструктуры

Что известно о предыдущей атаке по Украине?