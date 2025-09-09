У Сумах пролунав вибух
- У Сумах стався вибух під час повітряної тривоги.
- Його чули близько 7 години вечора.
У Сумах було чути звук вибуху. На той момент в Сумському районі була оголошена повітряна тривога.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Росія вже почала нову атаку "Шахедами": де є загроза удару
Що відомо про вибухи в Сумах?
Зазначимо, що в Сумському районі оголосили тривогу о 17:51.
"В районі Сум, на Харківщині (Куп'янський район) – розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження! Залучено засоби для їх збиття", – інформували в Повітряних силах о 17:53.
Майже через годину стало відомо, що в регіоні було гучно.
У Сумах було чути звук вибуху,
– повідомляли журналісти о 18:49.
Наразі місцева влада не коментувала вибух в регіоні.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Дивіться також Росія запустила на Україну понад 80 безпілотників: як відпрацювала ППО
Попередня атака ворога на Суми: основне
В понеділок, 7 вересня, вдень зафіксували над Сумами російський дрон. Через кілька хвилин люди чули вибух.
Глава ОВА повідомляв, що ворожий ударний дрон знову атакував центр Сум – площу Незалежності. Відомо, що постраждали люди.
Також вказується, що була пошкоджена будівля Сумської ОДА.