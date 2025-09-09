Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Сумах?

Зазначимо, що в Сумському районі оголосили тривогу о 17:51.

"В районі Сум, на Харківщині (Куп'янський район) – розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження! Залучено засоби для їх збиття", – інформували в Повітряних силах о 17:53.

Майже через годину стало відомо, що в регіоні було гучно.

У Сумах було чути звук вибуху,

– повідомляли журналісти о 18:49.

Наразі місцева влада не коментувала вибух в регіоні.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Попередня атака ворога на Суми: основне