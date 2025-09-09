Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрывах в Сумах?
Отметим, что в Сумском районе объявили тревогу в 17:51.
"В районе Сум, на Харьковщине (Купянский район) – разведывательные БПЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения! Привлечены средства для их сбивания", – информировали в Воздушных силах в 17:53.
Почти через час стало известно, что в регионе было громко.
В Сумах был слышен звук взрыва,
– сообщали журналисты.
Пока местные власти не комментировали взрыв в регионе.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Предварительная атака врага на Сумы: основное
- В понедельник, 7 сентября, днем зафиксировали над Сумами российский дрон. Через несколько минут люди слышали взрыв.
- Глава ОВА сообщал, что вражеский ударный дрон снова атаковал центр Сум – площадь Независимости. Известно, что пострадали люди.
- Также указывается, что было повреждено здание Сумской ОГА.