В Сумах прогремел взрыв
- Утром 28 сентября в Сумах прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
- Местные власти пока не комментировали взрыв или его последствия.
В Сумах утром 28 сентября прогремел взрыв. В тот момент в регионе звучала воздушная тревога.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрыве в Сумах?
Отметим, что воздушная тревога в области раздается с ночи. О взрыве в Сумах сообщили о 7:17.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.
Заметим, что ночью и под утро Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с использованием как ударных БпЛА, так и крылатых ракет. По состоянию на половину 8 часов утра отбой воздушной тревоги объявили в большей половине областей. Однако на Сумщине она еще продолжается.
Местные власти пока не комментировали взрыв в регионе или его последствия.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью.
Где раздавались взрывы?
Россия 28 сентября массированно атаковала Киев. Так, в столице раздавалось много взрывов, частично разрушена 5-этажка.
Также под ударом была и Киевская область. Вследствие российской атаки там есть пострадавшие. Также фиксируют повреждения в нескольких районах области.
Этой ночью и Запорожье подверглось массированной атаке БПЛА и ракет. Там произошли пожары и также есть пострадавшие.
Взрывы ночью и утром слышали и в Хмельницкой области. Заметим, что туда летели "Кинжалы" с МиГ-31К и крылатые ракеты.