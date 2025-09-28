Укр Рус
28 сентября, 07:17
В Сумах прогремел взрыв

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Утром 28 сентября в Сумах прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
  • Местные власти пока не комментировали взрыв или его последствия.

В Сумах утром 28 сентября прогремел взрыв. В тот момент в регионе звучала воздушная тревога.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрыве в Сумах?

Отметим, что воздушная тревога в области раздается с ночи. О взрыве в Сумах сообщили о 7:17.

Заметим, что ночью и под утро Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с использованием как ударных БпЛА, так и крылатых ракет. По состоянию на половину 8 часов утра отбой воздушной тревоги объявили в большей половине областей. Однако на Сумщине она еще продолжается.

Местные власти пока не комментировали взрыв в регионе или его последствия.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью.

Где раздавались взрывы?

  • Россия 28 сентября массированно атаковала Киев. Так, в столице раздавалось много взрывов, частично разрушена 5-этажка.

  • Также под ударом была и Киевская область. Вследствие российской атаки там есть пострадавшие. Также фиксируют повреждения в нескольких районах области.

  • Этой ночью и Запорожье подверглось массированной атаке БПЛА и ракет. Там произошли пожары и также есть пострадавшие.

  • Взрывы ночью и утром слышали и в Хмельницкой области. Заметим, что туда летели "Кинжалы" с МиГ-31К и крылатые ракеты.