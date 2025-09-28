Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Россияне массированно атакуют Киев: количество пострадавших растет

Что известно о взрыве в Сумах?

Отметим, что воздушная тревога в области раздается с ночи. О взрыве в Сумах сообщили о 7:17.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Заметим, что ночью и под утро Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с использованием как ударных БпЛА, так и крылатых ракет. По состоянию на половину 8 часов утра отбой воздушной тревоги объявили в большей половине областей. Однако на Сумщине она еще продолжается.

Местные власти пока не комментировали взрыв в регионе или его последствия.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью.

Где раздавались взрывы?