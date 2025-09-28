Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух в Сумах?

Зазначимо, що повітряна тривога в області лунає з ночі. Про вибух в Сумах повідомили о 7:17.

Зауважимо, що вночі та під ранок Росія вкотре завдала масованого удару по Україні з використанням як ударних БпЛА, так і крилатих ракет. Станом на о пів на 8 годину ранку відбій повітряної тривоги оголосили в більшій половині областей. Однак на Сумщині вона ще триває.

Місцева влада наразі не коментувала вибух в регіоні чи його наслідки.

Де лунали вибухи?