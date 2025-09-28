Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Росіяни масовано атакують Київ: кількість постраждалих зростає
Що відомо про вибух в Сумах?
Зазначимо, що повітряна тривога в області лунає з ночі. Про вибух в Сумах повідомили о 7:17.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Зауважимо, що вночі та під ранок Росія вкотре завдала масованого удару по Україні з використанням як ударних БпЛА, так і крилатих ракет. Станом на о пів на 8 годину ранку відбій повітряної тривоги оголосили в більшій половині областей. Однак на Сумщині вона ще триває.
Місцева влада наразі не коментувала вибух в регіоні чи його наслідки.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.
Де лунали вибухи?
Росія 28 вересня масовано атакувала Київ. Так, в столиці лунало багато вибухів, частково зруйновано 5-поверхівку.
Також під ударом була і Київщина. Внаслідок російської атаки там є постраждалі. Також фіксують пошкодження в декількох районах області.
Цієї ночі і Запоріжжя зазнало масованої атаки БпЛА та ракет. Там сталися пожежі і також є постраждалі.
Вибухи вночі та зранку чули і на Хмельниччині. Зауважимо, що туди летіли "Кинджали" з Міг-31К та крилаті ракети.