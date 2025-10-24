В течение дня россияне терроризируют Украину ударными дронами. К вечеру в Сумах прогремел взрыв.

В Сумской области уже много часов длится воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, передает 24 Канал.

Что известно о взрыве в Сумах?

В 18:20 Воздушные силы сообщили, что над Сумами находится вражеский дрон. Через несколько минут в городе прогремели взрывы.

Враг периодически обстреливает Сумы и область. 23 октября противник нанес несколько ударов по гражданской инфраструктуре областного центра.

Ночью россияне атаковали железнодорожную станцию, в результате чего двое работников железной дороги получили ранения, а движение поездов задержалось.

21 октября Россия ударила по проезжей части в Сумах, в результате чего пострадали 12 гражданских. Были повреждены более 10 автомобилей, линии электропередач и выбиты окна в многоквартирных домах.

Каковы последствия последних атак на Украину?