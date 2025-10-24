В Сумах прогремел взрыв
- В Сумах вечером раздался взрыв.
- Город атакуют дроны.
В течение дня россияне терроризируют Украину ударными дронами. К вечеру в Сумах прогремел взрыв.
В Сумской области уже много часов длится воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, передает 24 Канал.
Что известно о взрыве в Сумах?
В 18:20 Воздушные силы сообщили, что над Сумами находится вражеский дрон. Через несколько минут в городе прогремели взрывы.
Враг периодически обстреливает Сумы и область. 23 октября противник нанес несколько ударов по гражданской инфраструктуре областного центра.
Ночью россияне атаковали железнодорожную станцию, в результате чего двое работников железной дороги получили ранения, а движение поездов задержалось.
21 октября Россия ударила по проезжей части в Сумах, в результате чего пострадали 12 гражданских. Были повреждены более 10 автомобилей, линии электропередач и выбиты окна в многоквартирных домах.
Каковы последствия последних атак на Украину?
- 24 октября россияне попытались атаковать дроном поезд Львов – Краматорск на подъезде к станции Краматорск. Взрывной волной повреждены окна в трех вагонах. Пострадавших нет.
- Ночью оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру Кировоградщины. На некоторых локациях вспыхнули пожары.
- Враг нанес массированный удар по одному из жилых микрорайонов Херсона из реактивных систем залпового огня. Погибли две женщины – 45 и 83 лет. Ранены 24 гражданских, среди них трое детей. Повреждены более 80 домов, маршрутный автобус, троллейбус, кареты скорой, полицейский автомобиль и другой гражданский транспорт.