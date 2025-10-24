У Сумах пролунав вибух
- У Сумах увечері пролунав вибух.
- Місто атакують дрони.
Упродовж дня росіяни тероризують Україну ударними дронами. Надвечір у Сумах прогримів вибух.
На Сумщині вже багато годин триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників, передає 24 Канал.
Що відомо про вибух у Сумах?
О 18:20 Повітряні сили повідомили, що над Сумами перебуває ворожий дрон.
За кілька хвилин у місті прогриміли вибухи.
Ворог періодично обстрілює Суми та область. 23 жовтня противник завдав кілька ударів по цивільній інфраструктурі обласного центру. Уночі росіяни атакували залізничну станцію, внаслідок чого двоє працівників залізниці отримали поранення, а рух поїздів затримався.
21 жовтня Росія вдарила по проїжджій частині у Сумах, внаслідок чого постраждало 12 цивільних. Було пошкоджено понад 10 автомобілів, лінії електропередач та вибито вікна у багатоквартирних будинках.
Які наслідки останніх атак на Україну?
- 24 жовтня росіяни спробували атакувати дроном потяг Львів – Краматорськ на під'їзді до станції Краматорськ. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. Постраждалих немає.
- Уночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру Кіровоградщини. На деяких локаціях спалахнули пожежі.
- Ворог завдав масованого удару по одному із житлових мікрорайонів Херсона з реактивних систем залпового вогню. Загинули дві жінки – 45 і 83 років. Поранено 24 цивільних, серед них троє дітей. Пошкоджено понад 80 будинків, маршрутний автобус, тролейбус, карети швидкої, поліцейський автомобіль та інший цивільний транспорт.