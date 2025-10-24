На Сумщині вже багато годин триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників, передає 24 Канал.

Що відомо про вибух у Сумах?

О 18:20 Повітряні сили повідомили, що над Сумами перебуває ворожий дрон.

За кілька хвилин у місті прогриміли вибухи.

Ворог періодично обстрілює Суми та область. 23 жовтня противник завдав кілька ударів по цивільній інфраструктурі обласного центру. Уночі росіяни атакували залізничну станцію, внаслідок чого двоє працівників залізниці отримали поранення, а рух поїздів затримався.

21 жовтня Росія вдарила по проїжджій частині у Сумах, внаслідок чого постраждало 12 цивільних. Було пошкоджено понад 10 автомобілів, лінії електропередач та вибито вікна у багатоквартирних будинках.

