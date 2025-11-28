Укр Рус
28 ноября, 18:31
2

В Сумах прогремел взрыв

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • В Сумах 28 ноября около 18:27 прогремел взрыв, который не представлял угрозы.
  • Кроме этого, российские войска нанесли авиаудар по селу Ярославец, повреждено около 20 домов, погибших и раненых нет.

Вечером 28 ноября под ударом оказались Сумы. Там прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Сумы".

Что известно о взрыве в Сумах?

Около 18:27 в Сумах прогремел взрыв. Однако уже через несколько минут в "Кордон.Медиа" сообщили, что он не нес угрозы. В результате чего в городе было громко пока неизвестно.

Кроме этого, по данным Виктора Лехмана, председателя Кролевецкой общины, вечером российские войска нанесли авиаудар по селу Ярославец. В результате около 20 домов получили повреждения, погибших и раненых нет.

Что известно о российских атаках на Сумы?

  • Россия постоянно терроризирует Сумскую область. Недавно в Сумах после атаки дронами были перебои со светом и водоснабжением.

  • Кроме этого, российский БпЛА разрушил усадьбу Хрущевых в Сумской области, где раньше гостил Тарас Шевченко. Уникальная деревянная резная отделка усадьбы сгорела полностью в результате атаки.

  • Также оккупанты ударили ударными беспилотниками по Тростянецкой общине. По предварительным данным, в результате этого погиб один человек, из-под завалов спасатели деблокировали еще 3 человека, которым оказали медицинскую помощь.