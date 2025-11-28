Ввечері 28 листопада під ударом опинилися Суми. Там прогримів вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Суми".

Дивіться також У Чернігові вкотре за день прогриміли вибухи

Що відомо про вибух у Сумах?

Близько 18:27 у Сумах прогримів вибух. Однак вже за кілька хвилин у "Кордон.Медіа" повідомили, що він не ніс загрози. Внаслідок чого в місті було гучно наразі невідомо.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Окрім цього, за даними Віктора Лехмана, голови Кролевецької громади, ввечері російські війська завдали авіаудару по селу Ярославець. Внаслідок цього близько 20 будинків зазнали пошкоджень, загиблих та поранених немає.

Що відомо про російські атаки на Суми?