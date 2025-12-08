В Сумах прогремели взрывы

Россияне атаковали Сумы с помощью управляемых авиабомб утром в понедельник, 8 декабря. В областном центре были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Смотрите также Россияне запустили почти 150 дронов: сколько вражеских целей сбила ПВО

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу для Сумского района объявили ориентировочно в 09:00. Вскоре после этого в Воздушных силах сообщили о фиксации вражеского беспилотника на востоке области, северо-западным курсом.

Уже в 10:05 там обнародовали предупреждение о движении управляемых авиационных бомб в направлении Сумской области. Уже через 5 минут в сети появилась первая информация о том, что в городе было громко.

В Сумах слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Какие последствия ночной атаки на Украину?