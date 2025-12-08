У Сумах прогриміли вибухи
- Російські сили атакували Суми керованими авіабомбами вранці 8 грудня.
- У Сумах було чути вибухи після оголошення повітряної тривоги о 09:00.
Росіяни атакували Суми за допомогою керованих авіабомб зранку у понеділок, 8 грудня. В обласному центрі було чути звуки вибухів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Що відомо про вибухи у Сумах?
Повітряну тривогу для Сумського району оголосили орієнтовно о 09:00. Незадовго після цього у Повітряних силах повідомили про фіксацію ворожого безпілотника на сході області, північно-західним курсом.
Вже о 10:05 там оприлюднили попередження про рух керованих авіаційних бомб у напрямку Сумської області. Вже через 5 хвилин у мережі з'явилася перша інформація про те, що у місті було гучно.
У Сумах чути звуки вибухів,
– ідеться у повідомленні.
Які наслідки нічної атаки на Україну?
Пізно ввечері 7 грудня росіяни обстріляли Дніпропетровську область. Ворог застосував FPV-дрони, артилерію та навіть ударні безпілотники. Загинув чоловік, постраждало ще 5 людей, серед них, зокрема, є діти.
Також російські війська завдали ударів дронами по 9-поверхівці в Охтирці у Сумській області. Внаслідок цього виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи. Рятувальникам вдалося евакуювати 35 мешканців.
До того ж росіяни атакували дронами Чернігів. Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку, він пошкоджений. Вибуховою хвилею вибито вікна та двері, виникла пожежа газопроводу, є поранені.