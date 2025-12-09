В Сумах прогремели взрывы

Россияне атаковали Сумскую область с помощью управляемых авиационных бомб днем во вторник, 9 декабря. Вследствие этого в областном центре было шумно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу для Сумского района региона объявили ориентировочно в 15:37. Вскоре после этого в Воздушных силах сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Сумской области.

Уже в 16:02 в городе было шумно.

В Сумах слышны взрывы, сообщили наши корреспонденты,

– говорится в сообщении.

Где было громко раньше?