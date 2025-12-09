В Сумах прогремели взрывы
Россияне атаковали Сумскую область с помощью управляемых авиационных бомб днем во вторник, 9 декабря. Вследствие этого в областном центре было шумно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Что известно о взрывах в Сумах?
Воздушную тревогу для Сумского района региона объявили ориентировочно в 15:37. Вскоре после этого в Воздушных силах сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Сумской области.
Уже в 16:02 в городе было шумно.
В Сумах слышны взрывы, сообщили наши корреспонденты,
– говорится в сообщении.
Где было громко раньше?
Ночью россияне атаковали Запорожскую область. Удары были направлены на объект гражданской инфраструктуры. Взрывной волной повреждено здание пожарно-спасательной части, раненых в результате этого нет.
- Еще вечером 8 декабря россияне нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Из-за этого без света остались областной центр и часть района. Информации о пострадавших нет.