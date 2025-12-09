У Сумах прогриміли вибухи

Росіяни атакували Сумську область за допомогою керованих авіаційних бомб удень у вівторок, 9 грудня. Внаслідок цього в обласному центрі було гучно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу для Сумського району регіону оголосили орієнтовно о 15:37. Незадовго після цього у Повітряних силах повідомили про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Сумської області.

Вже о 16:02 у місті було гучно.

У Сумах чутно вибухи, повідомили наші кореспонденти,

– ідеться у повідомленні.

Де було гучно раніше?