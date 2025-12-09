Укр Рус
9 грудня, 16:04
У Сумах прогриміли вибухи

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Росіяни атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами 9 грудня.
  • Вибухи чули в Сумах після оголошення повітряної тривоги о 15:37.

Росіяни атакували Сумську область за допомогою керованих авіаційних бомб удень у вівторок, 9 грудня. Внаслідок цього в обласному центрі було гучно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу для Сумського району регіону оголосили орієнтовно о 15:37. Незадовго після цього у Повітряних силах повідомили про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Сумської області.

Вже о 16:02 у місті було гучно.

У Сумах чутно вибухи, повідомили наші кореспонденти, 
– ідеться у повідомленні.

Де було гучно раніше?

  • Уночі росіяни атакували Запорізьку область. Удари були спрямовані на об'єкт цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, поранених внаслідок цього немає.

  • Ще увечері 8 грудня росіяни завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Через це без світла залишилися обласний центр та частина району. Інформації про постраждалих немає.