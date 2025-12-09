Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу для Сумського району регіону оголосили орієнтовно о 15:37. Незадовго після цього у Повітряних силах повідомили про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Сумської області.

Вже о 16:02 у місті було гучно.

У Сумах чутно вибухи, повідомили наші кореспонденти,

– ідеться у повідомленні.

Де було гучно раніше?

Уночі росіяни атакували Запорізьку область. Удари були спрямовані на об'єкт цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, поранених внаслідок цього немає.

Ще увечері 8 грудня росіяни завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Через це без світла залишилися обласний центр та частина району. Інформації про постраждалих немає.