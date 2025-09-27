Укр Рус
27 сентября, 23:10
2

Местные слышали выстрел: в Тернополе водитель сбил двух военных, которые проверяли его документы

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Тернополе водитель отказался предоставить документы военным и сбил их автомобилем, когда те пытались их проверить.
  • Полиция расследует инцидент, просматривая видеозаписи и опрашивая свидетелей, а пострадавшие военные были доставлены в больницу.

В Тернополе авто совершило наезд на двух военных. Те проверяли документы у водителя, но тот отказался их предоставить.

Инцидент произошел на улице Иванны Блажкевич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Тернопольской области.

Что известно о наезде на военных в Тернополе?

Около 19:30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Иванны Блажкевич водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на двух военнослужащих.

Военные хотели проверить у водителя документы. Тот закрыл авто и начал движение, сбив военных. Пострадавших доставили в больницу.

Еще один военный выстрелил резиновой пулей в колеса авто. От этого никто не пострадал.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев,
– сообщили в полиции.

Телеграмм-каналы сообщали, что местные слышали выстрелы. Говорят, что военнослужащие были работниками ТЦК.

