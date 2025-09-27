Укр Рус
27 вересня, 23:10
2

Місцеві чули постріл: у Тернополі водій збив двох військових, які перевіряли його документи

Сергій Попович
Основні тези
  • У Тернополі водій відмовився надати документи військовим і збив їх автомобілем, коли ті намагалися їх перевірити.
  • Поліція розслідує інцидент, переглядаючи відеозаписи та опитуючи свідків, а постраждалі військові були доставлені до лікарні.

У Тернополі авто здійснило наїзд на двох військових. Ті перевіряли документи у водія, але той відмовився їх надати.

Інцидент стався на вулиці Іванни Блажкевич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Тернопільській області.

Що відомо про наїзд на військових у Тернополі?

Близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Іванни Блажкевич водій автомобіля Daewoo Lanos здійснив наїзд на двох військовослужбовців.

Військові хотіли перевірити у водія документи. Той зачинив авто та почав рух, збивши військових. Потерпілих доправили до лікарні.

Ще один військовий вистрілив гумовою кулею у колеса авто. Від цього ніхто не постраждав.

Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження, опитують свідків та очевидців, 
– повідомили у поліції.

Телеграм-канали повідомляли, що місцеві чули постріли. Кажуть, що військовослужбовці були працівниками ТЦК.

