У Тернополі авто здійснило наїзд на двох військових. Ті перевіряли документи у водія, але той відмовився їх надати.

Інцидент стався на вулиці Іванни Блажкевич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Тернопільській області.

Дивіться також Одеський ТЦК встановив намети по місту: яка мета військових

Що відомо про наїзд на військових у Тернополі?

Близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Іванни Блажкевич водій автомобіля Daewoo Lanos здійснив наїзд на двох військовослужбовців.

Військові хотіли перевірити у водія документи. Той зачинив авто та почав рух, збивши військових. Потерпілих доправили до лікарні.

Ще один військовий вистрілив гумовою кулею у колеса авто. Від цього ніхто не постраждав.

Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження, опитують свідків та очевидців,

– повідомили у поліції.

Телеграм-канали повідомляли, що місцеві чули постріли. Кажуть, що військовослужбовці були працівниками ТЦК.

Останні інциденти з ТЦК в Україні