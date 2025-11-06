Укр Рус
24 Канал Главные новости В Запорожье прогремел взрыв
6 ноября, 23:58
2

В Запорожье прогремел взрыв

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Вечером 6 ноября в Запорожье прогремел взрыв, перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках вражеских КАБов в регионе.
  • На момент публикации местные власти не сообщали о возможных последствиях атаки.

Поздно вечером в четверг, 6 ноября, в Запорожье прогремел взрыв. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Читайте также Россия снова атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза 

Что известно о взрывах в Запорожской области? 

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена ​​в 23:24. Впоследствии угроза распространилась и на сам областной центр. 

В 23:50 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках вражеских КАБов на Запорожье. 

Уже около 23:54 жители Запорожья услышали взрыв. 

В Запорожье были слышны звуки взрыва, 
– сообщили корреспонденты Суспильного. 

На момент публикации момент публикации местные власти не сообщали о возможных последствиях атаки на регион. 

Важно! Оперативно о тревогах, ракетной угрозе для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Россия продолжает атаковать украинские города: последние новости 

  • Вечером 6 ноября под атакой вражеских беспилотников оказался Днепр. Воздушные силы сообщали об ударных БпЛА в воздушном пространстве региона и дополнительных группах дронов, двигавшихся из Харьковской области. 
     

  • Также взрывы прогремели в Сумах. Впоследствии стало известно, что вражеский БпЛА попал в дорогу в Ковпаковском районе Сум, где активное движение. 
     

  • Днем враг бил по Павлограду на Днепропетровщине. В результате атаки город и некоторые населенные пункты Синельниковщины остались без электроснабжения.