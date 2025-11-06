В Запорожье прогремел взрыв
- Вечером 6 ноября в Запорожье прогремел взрыв, перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках вражеских КАБов в регионе.
- На момент публикации местные власти не сообщали о возможных последствиях атаки.
Поздно вечером в четверг, 6 ноября, в Запорожье прогремел взрыв. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрывах в Запорожской области?
Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 23:24. Впоследствии угроза распространилась и на сам областной центр.
В 23:50 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках вражеских КАБов на Запорожье.
Уже около 23:54 жители Запорожья услышали взрыв.
В Запорожье были слышны звуки взрыва,
– сообщили корреспонденты Суспильного.
На момент публикации момент публикации местные власти не сообщали о возможных последствиях атаки на регион.
Вечером 6 ноября под атакой вражеских беспилотников оказался Днепр. Воздушные силы сообщали об ударных БпЛА в воздушном пространстве региона и дополнительных группах дронов, двигавшихся из Харьковской области.
Также взрывы прогремели в Сумах. Впоследствии стало известно, что вражеский БпЛА попал в дорогу в Ковпаковском районе Сум, где активное движение.
Днем враг бил по Павлограду на Днепропетровщине. В результате атаки город и некоторые населенные пункты Синельниковщины остались без электроснабжения.