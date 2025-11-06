Поздно вечером в четверг, 6 ноября, в Запорожье прогремел взрыв. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрывах в Запорожской области?

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена ​​в 23:24. Впоследствии угроза распространилась и на сам областной центр.

В 23:50 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках вражеских КАБов на Запорожье.

Уже около 23:54 жители Запорожья услышали взрыв.

В Запорожье были слышны звуки взрыва,

– сообщили корреспонденты Суспильного.

На момент публикации момент публикации местные власти не сообщали о возможных последствиях атаки на регион.

