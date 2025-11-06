У Запоріжжі прогримів вибух

Пізно ввечері в четвер, 6 листопада, в Запоріжжі прогримів вибух. У цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза

Що відомо про вибухи в Запоріжжі?

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 23:24. Згодом загроза поширилася й на сам обласний центр.

О 23:50 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ворожих КАБів на Запоріжжі.

Вже близько 23:54 жителі Запоріжжя почули вибух.

У Запоріжжі було чутно звуки вибуху,

– повідомили кореспонденти Суспільного.

Станом на момент публікації момент публікації місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки на регіон.

Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну загрозу для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Росія продовжує атакувати українські міста: останні новини