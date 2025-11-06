У Запоріжжі прогримів вибух
- Ввечері 6 листопада в Запоріжжі прогримів вибух, перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ворожих КАБів в регіоні.
- На момент публікації місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки.
Пізно ввечері в четвер, 6 листопада, в Запоріжжі прогримів вибух. У цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Що відомо про вибухи в Запоріжжі?
Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 23:24. Згодом загроза поширилася й на сам обласний центр.
О 23:50 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ворожих КАБів на Запоріжжі.
Вже близько 23:54 жителі Запоріжжя почули вибух.
У Запоріжжі було чутно звуки вибуху,
– повідомили кореспонденти Суспільного.
Станом на момент публікації момент публікації місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки на регіон.
Росія продовжує атакувати українські міста: останні новини
Ввечері 6 листопада під атакою ворожих безпілотників опинилося Дніпро. Повітряні сили повідомляли про ударні БпЛА у повітряному просторі регіону та додаткові групи дронів, які рухалися з Харківської області.
Також вибухи пролунали в Сумах. Згодом стало відомо, що ворожий БпЛА влучив у дорогу в Ковпаківському районі Сум, де є жвавий рух.
Вдень ворог бив по Павлограду на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки місто та деякі населені пункти Синельниківщини залишилися без електропостачання.