Укр Рус
24 Канал Головні новини У Запоріжжі прогримів вибух
6 листопада, 23:58
2

У Запоріжжі прогримів вибух

Поліна Буянова
Основні тези
  • Ввечері 6 листопада в Запоріжжі прогримів вибух, перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ворожих КАБів в регіоні.
  • На момент публікації місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки.

Пізно ввечері в четвер, 6 листопада, в Запоріжжі прогримів вибух. У цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Запоріжжі?

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 23:24. Згодом загроза поширилася й на сам обласний центр.

О 23:50 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ворожих КАБів на Запоріжжі.

Вже близько 23:54 жителі Запоріжжя почули вибух.

У Запоріжжі було чутно звуки вибуху, 
– повідомили кореспонденти Суспільного.

Станом на момент публікації момент публікації місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки на регіон.

Росія продовжує атакувати українські міста: останні новини

  • Ввечері 6 листопада під атакою ворожих безпілотників опинилося Дніпро. Повітряні сили повідомляли про ударні БпЛА у повітряному просторі регіону та додаткові групи дронів, які рухалися з Харківської області. 
     

  • Також вибухи пролунали в Сумах. Згодом стало відомо, що ворожий БпЛА влучив у дорогу в Ковпаківському районі Сум, де є жвавий рух.
     

  • Вдень ворог бив по Павлограду на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки місто та деякі населені пункти Синельниківщини залишилися без електропостачання.