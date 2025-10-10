В ночь на 10 октября Россия массированно атаковала украинские города дронами. Взрывы прогремели также в Запорожье.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Почему в Запорожье прогремели взрывы?

По данным главы Запорожской ОГА, ночью город находился под обстрелом врага.

По всей области продолжается воздушная тревога. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написал он в 01:40.

В результате российской атаки в Запорожье вспыхнул пожар в жилом доме. По предварительной информации, пострадали два человека. Федоров подчеркнул, что Россия нанесла по городу по меньшей мере 3 удара.

Где также атаковал враг?