10 жовтня, 01:43
У Запоріжжі прогриміли вибухи: спалахнула пожежа, є постраждалі

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • У ніч проти 10 жовтня Росія атакувала Запоріжжя дронами, викликавши пожежу та поранення двох людей.
  • Начальник Запорізької ОВА заявив, що місто зазнало щонайменше трьох ударів під час повітряної тривоги.

У ніч проти 10 жовтня Росія масовано атакувала українські міста дронами. Вибухи пролунали також у Запоріжжі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Чому в Запоріжжі пролунали вибухи?

За даними очільника Запорізької ОВА, уночі місто перебувало під обстрілом ворога.

По всій області триває повітряна тривога. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– написав він об 01:40.

Унаслідок російської атаки в Запоріжжі спалахнула пожежа в житловому будинку. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Федоров підкреслив, що Росія завдала по місту щонайменше 3 удари.

Де також атакував ворог?

  • Крім того, уночі серія вибухів пролунала в Дніпрі. Повітряні сили інформували про КАБ на Дніпропетровщині в напрямку міста.

  • Росія також здійснила масований обстріл Києва. Унаслідок атаки БпЛА в столиці могли бути перебої зі світлом та водопостачанням.

  • Міський голова Києва зауважив, що всі служби працюють, відстежують ситуацію та готові до реагування.