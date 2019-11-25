В центре Харькова прогремел взрыв: все, что известно

В Харькове на улице Чайковского, 6 около жилого дома взорвался автомобиль Toyota Camry. Взрывное устройство сработало внутри авто, водитель из машины выбрался. Инцидент произошел утром 25 ноября.

По словам очевидцев, в результате взрыва машина сильно деформировалась,сообщают местные телеграм-каналы. Машины, которые были припаркованы рядом, тоже получили повреждения.

Полиция Харькова в комментарии 24 каналу подтвердила информацию о взрыве автомобиля в центре Харькова. В городе ввели план "перехват". Злоумышленники, которые вероятно причастны к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации.

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По данным местных СМИ, владелец автомобиля – Андрей Гагун – бывший работник прокуратуры Харьковской области. Он якобы является зятем бывшего первого заместителя прокурора Харьковщины Владимира Суходубова.

Телеграм-канал "Харьков 1654" сообщает, что мужчина вышел из своего дома, сел в автомобиль, а тогда сработало взрывное устройство. Водителя в состоянии средней тяжести госпитализировали в одну из городских больниц города.

На месте происшествия уже работает полиция. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства за убийство.



На месте происшествия работает полиция



Автомобиль после взрыва



Водитель успел выбраться из машины

UPD: Взорвали Nissan Qashqai во дворе дома по ул. Чайковского 6. Рядом стоящие автомобили тоже пострадали. Полиция, ГСЧС, все, на месте pic.twitter.com/cndUWgw7mR — Хуевый Харьков (@h_kharkov) 25 ноября 2019 г.



