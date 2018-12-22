В центре Львова на Рождественской ярмарке вспыхнул пожар, есть пострадавшие
На площади в центре Львова около Оперного театра загорелась палатка рождественской ярмарки, после чего огонь перекинулся на две соседние палатки.
На место пожара прибыли пожарные, сообщает "Твой город". Также было слышно три взрыва – вероятно, из-за пламени взорвался газовый баллон.
Как отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, по состоянию на 13:30 пожар локализован. Есть один пострадавший – мужчина, которого забрала скорая. В то же время СМИ с места происшествия передают, что пострадали по меньшей мере три человека.
Пострадавшего забирает карета "скорой"
Видео пожара во Львове // Твой город
Причину возгорания устанавливают.
Пожар на рождественской ярмарке во Львове: смотрите видео
Источник: 24 Канал
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