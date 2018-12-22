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      В центре Львова на Рождественской ярмарке вспыхнул пожар, есть пострадавшие

      241 Читати новину українською
      Пожар во Львове
      Пожар во Львове / tvoemisto.tv

      На площади в центре Львова около Оперного театра загорелась палатка рождественской ярмарки, после чего огонь перекинулся на две соседние палатки.

      На место пожара прибыли пожарные, сообщает "Твой город". Также было слышно три взрыва – вероятно, из-за пламени взорвался газовый баллон.

      Как отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, по состоянию на 13:30 пожар локализован. Есть один пострадавший – мужчина, которого забрала скорая. В то же время СМИ с места происшествия передают, что пострадали по меньшей мере три человека.

      Пострадавшего забирает карета "скорой"

      Видео пожара во Львове // Твой город

       

      Причину возгорания устанавливают.

      Пожар на рождественской ярмарке во Львове: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Пожар Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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