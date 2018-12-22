В центре Львова на Рождественской ярмарке вспыхнул пожар, есть пострадавшие

На площади в центре Львова около Оперного театра загорелась палатка рождественской ярмарки, после чего огонь перекинулся на две соседние палатки.

На место пожара прибыли пожарные, сообщает "Твой город". Также было слышно три взрыва – вероятно, из-за пламени взорвался газовый баллон.

Как отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, по состоянию на 13:30 пожар локализован. Есть один пострадавший – мужчина, которого забрала скорая. В то же время СМИ с места происшествия передают, что пострадали по меньшей мере три человека.

Пострадавшего забирает карета "скорой"

Видео пожара во Львове // Твой город

Причину возгорания устанавливают.

Пожар на рождественской ярмарке во Львове: смотрите видео