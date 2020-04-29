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      В Днепре обозначают дома с больными COVID-19 обитателями: фото

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      Коронавирус в Днепре
      Коронавирус в Днепре / Иллюстративное фото

      В Днепре на домах, где живут люди с подозрением на коронавирус, городская власть развесила объявления с предупреждениями о зараженных коронавирусом жителях. Сообщение об инфицированных соседях разместили на почти 150 подъездах города.

      В администрации города отметили, что такие подъезды будут дезинфицировать чаще, чем другие, а жителей обеспечат антисептиками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Днепра, которую цитирует "Радио Свобода".

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      Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко рассказал, что на территории города появилось несколько домов, где проживали лица, у которых был диагностирован коронавирус. Поэтому власть приняла решение обрабатывать не только первый этаж и лифты, но и полностью все этажи.

      Он добавил, что такая дезинфекция будет происходить через день.

      Дніпро коронавірус
      Объявление на домах Днепра / Фото Facebook @Оксана Короленко

      В городском совете также создали сайт с интерактивной картой, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.

      Дніпро інтерактивна мапа коронавірус
      Карта, на которой обозначены очаги COVID-19 в Днепре / Фото Днепровский городской совет

      Коронавирус на Днепропетровщине: что известно

      По состоянию на 28 апреля в Днепропетровской области зафиксировали 318 случаев заражения коронавирусом.

      19 марта в области обнаружили первых 2 случая заболевания. Однако настоящим очагом инфекции стал город Першотравенск, где в течение 2 дней болезнь выявили у 21 человека. Известно, что они присутствовали на собрании религиозной общины "Новое поколение".

      коронавірус перебіг хвороби
      Протекание коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Новости Днепра Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19
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