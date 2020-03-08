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      В Днепре закрыли аэропорт из-за найденных боеприпасов в земле

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      Международный аэропорт "Днепропетровск" временно остановил свою работу из-за обнаружения боеприпасов времен Второй мировой войны.

      Сообщение о находке поступило в ГСЧС 7 марта, говорится на сайте ведомства. Ее обнаружили во время проведения земляных работ на территории ведомственной заправочной станции аэропорта. Об этом говорится на сайте ведомства.

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      По состоянию на 18:00 спасатели вынуждены были приостановить изъятие боеприпасов из-за возможного наличия в земле иных взрывоопасных предметов. Работа аэропорта временно приостановлена.

      Продолжение работ запланировано на 8 марта.

      Аэропорт "Днепропетровск" на своем сайте уже опубликовал информацию об отмене и задержке рейсов.


      Расписание рейсов по состоянию на 8 марта 9:20 / Скриншот

      Какие рейсы перенесли или отменили в аэропорту "Днепропетровск" – ищите в онлайн-табло


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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости Днепра авиация
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