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      В Днепропетровской области во время движения загорелся автобус с людьми

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      На Днепропетровщине сгорел автобус
      На Днепропетровщине сгорел автобус / dp.dsns.gov.ua

      В Днепропетровской области, на трассе Харьков – Симферополь при движении загорелся автобус с 10 пассажирами.

      Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

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      Спасатели установили, что во время движения загорелся рейсовый автобус "ЭТАЛОН". В автобусе находилось 10 человек, люди покинули автобус самостоятельно до приезда спасателей.

      Загорівся автобус з пасажирами

      Загорелся автобус с пассажирами на Днепропетровщине

      Как отметили в ГСЧС, в 12:58 пожар был локализован и в 13:24 ликвидирован. Огонь полностью уничтожил автобус. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами. Погибших и пострадавших нет.

      К ликвидации тушения пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Днепра Пожар ГСЧС
      Источник: 24 Канал
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