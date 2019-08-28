В ночь на 28 августа в жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента обвалилась стена с первого по четвертый этаж одного из подъездов.

Взрыв произошел в 2:46 по улице Грушевского, 101. Чрезвычайники сообщают, что по предварительной информации разрушено 13 жилых квартир.

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По состоянию на 6:05 под завалами обнаружен один погибший. Кроме этого 7 человек госпитализированы, среди них 3 ребенка. Подразделениями ДСНС спасено 5 человек, из них 1 ребенок. Поисково-спасательные работы продолжаются.

На месте происшествия работают правоохранители и чрезвычайники, которые устанавливают обстоятельства инцидента и разбирают завалы. Следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог и работники других подразделений полиции устанавливают причину обрушения здания.