В Дрогобыче взрыв газа уничтожил часть жилого дома: 1 погибший, 7 госпитализированы
В ночь на 28 августа в жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента обвалилась стена с первого по четвертый этаж одного из подъездов.
Взрыв произошел в 2:46 по улице Грушевского, 101. Чрезвычайники сообщают, что по предварительной информации разрушено 13 жилых квартир.
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По состоянию на 6:05 под завалами обнаружен один погибший. Кроме этого 7 человек госпитализированы, среди них 3 ребенка. Подразделениями ДСНС спасено 5 человек, из них 1 ребенок. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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