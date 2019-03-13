В Харькове пятеро несовершеннолетних поиздевались над прохожим. Стая детей окружила мужчину и раз за разом била его по ногам и туловищу.

Видео выложил в сеть харьковский юрист Дмитрий Марцонь. Однако является ли именно он автором видео – неизвестно.

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Вспоминается случай с боксером в Киеве, который силой поставил "нападавших" на место. Уверен, что к таким сценам доводить нельзя. Дети должны знать свое место, уважать старших и закон. А патрульной полиции и участковым стоит напоминать "особо забывчивым", – прокомментировал человек.

С видео можно сделать вывод, что инцидент произошел где-то во дворах и имел своих "зрителей". Мужчина же, на которого напали малолетние, ни разу не ударил своих обидчиков.

В комментариях люди оживленно обсуждают не только поведение стаи детей, но и вопрос, вызвал ли человек, который снимал видео, полицию. И если да, то отреагировали ли правоохранители на инцидент.

В январе похожая ситуация случилась в Киеве. Возле станции метро "Дворец Спорта", группа подростков жестоко избила мужчину. Свидетелем происшествия была женщина, которая пыталась защитить мужчину, за что тоже получила тумаков и словесные угрозы.

Следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по части 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Согласно статье, если вина нападавших будет доказана, то их ждет наказание в виде штрафа от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет. Но те же действия, совершенные группой лиц, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет.