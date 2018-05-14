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В Харькове известного адвоката обвиняют в развращении ребенка: детали дела

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Родители 5-летнего мальчика обратились в полицию с заявлением о том, что их сына обидели в бассейне. Сам адвокат и он же экс-прокурор свою вину категорически отвергает. Поэтому во всем разбирается полиция.

17 марта 2018 года в семье Янковых не забудут никогда. 5-летний мальчик вышел из душевой бассейна полусонным и испуганным.

Он вышел, а я говорю ему: ты почему плавки снял? А он мне отвечает: дядя хороший. Я же не понимала, к чему здесь дядя,
– рассказала мать пострадавшего мальчика Татьяна Янкова.

Единственное, что мальчик рассказал маме, это то, что его обидел незнакомец. Уже дома бабушке малыш сказал, что же делал с ним дядя.

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"Когда он снял трусы, и начал играть его половыми органами, и начал щипать за живот. И когда внук кричал, он говорил: если ты будешь орать, я тебя прирежу", – вспоминала бабушка пострадавшего мальчика Екатерина Янкова.

Родители обратились в полицию в тот же день. Мальчика отправили к врачу, но осмотр, подчеркивает мать, был проведен не тщательно. Камеры видеонаблюдения в бассейне сняли, как ребенок выходит из душевой. Видно на них и мужчину, которого родители называют обидчиком. По словам работников, тот часто приходит плавать.

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Мужчина работал прокурором и сейчас является известным харьковским адвокатом. На камеру комментировать ситуацию отказался, свою вину категорически отрицает. Тем временем, мама мальчика отмечает, на нее уже пытались давить.

Написали, что меня вызывают в Службу по делам детей в Немышлянском районе. Сказали, что то, что он обещал, он начинает выполнять, так как он хочет лишить меня родительских прав, за то, что я бестолковая мать,
– пожаловалась мать пострадавшего мальчика.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по статье "развращение малолетнего ребенка". Прошло уже почти 2 месяца, и сейчас продолжается досудебное расследование.

"По постановлениям суда назначено несколько экспертиз, в том числе психологическая, поскольку ребенок еще достаточно маленький", – подчеркнула пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

Лишь после экспертиз следователи решат, есть ли основания вручать адвокату подозрение в преступлении, а мальчика и его семью признавать пострадавшей стороной. За развращение малолетнего ребенка закон предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Скандал Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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