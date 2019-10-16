В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"
В Харькове депутаты горсовета поддержали переименование станции метро "Московский проспект". Теперь она будет назваться по-новому – "Турбоатом".
Ранее с просьбой о переименовании станции к мэру Харькова Геннадию Кернесу обратились представители коллектива "Турбоатома", об этом сообщает "Громадское.Харьков".
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Тогда Геннадий Кернес ответил, что лично поддерживает такое предложение и выразил надежду, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют "за".
Что это за станция?
"Московский проспект" – одна из семи первых станций метро в Харькове. Ее открыли в 1975 году. Сначала ее проектировали под названием "Турбинный завод", но потом выбрали другой топоним.
Какие скандалы из-за переименования были в Харькове?
- 19 июня Харьковский городской совет поддержал петицию и проголосовал за возвращение названия проспекту советского маршала Жукова.
- Он в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.
- Общественные активисты выступали против такого решения. Более того, переименование проспекта – это нарушение закона. С 2015 года в Украине действует закон о декоммунизации, запрещающий советскую символику и осуждающий коммунистический режим.
- Харьковский окружной административный суд 10 сентября признал решение Харьковского горсовета незаконным, его могут обжаловать в течение 30 дней.
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