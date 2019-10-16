В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"

В Харькове депутаты горсовета поддержали переименование станции метро "Московский проспект". Теперь она будет назваться по-новому – "Турбоатом".

Ранее с просьбой о переименовании станции к мэру Харькова Геннадию Кернесу обратились представители коллектива "Турбоатома", об этом сообщает "Громадское.Харьков".

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Тогда Геннадий Кернес ответил, что лично поддерживает такое предложение и выразил надежду, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют "за".

Что это за станция?

"Московский проспект" – одна из семи первых станций метро в Харькове. Ее открыли в 1975 году. Сначала ее проектировали под названием "Турбинный завод", но потом выбрали другой топоним.

Какие скандалы из-за переименования были в Харькове?