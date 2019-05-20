В Харькове подожгли палатку, где собирали помощь военным: фото
В Харькове неизвестные подожгли палатку на площади Свободы. В ней собирали помощь украинским военным. В результате инцидента никто не пострадал.
Соорганизатор пикета "Все для победы" Борис Редин рассказал, что огонь уничтожил часть шатра, двери и табличку приемной народного депутата Украины Ярослава Маркевича, пишет "UA: Харків".
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Двери подожгли примерно в 04:30 утра. На момент пожара в палатке находились трое военных.
Пожар в центре Харькова сразу потушили//Фото: "UA: Харьков"
Рядом дежурили полицейские, поэтому они вместе с военными потушили огонь.
У наших было пять огнетушителей. Кроме того, спасатели приехали очень быстро,
– рассказал Редин.
Он добавил, что уже написал заявление в полицию.
Огонь уничтожил волонтерский палатку в центре Харькова//Фото: "UA: Харьков"
Что известно о запрете палатки волонтеров в центре Харькова?
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявлял, что хочет убрать с майдана Свободы палатку волонтеров и вернуть одному из проспектов имя маршала СССР Георгия Жукова. После этого неравнодушные устроили акцию против сноса палатки волонтеров, в котором собирают помощь украинским военным.
Уже 18 мая суд разрешил оставить палатку в центре города.