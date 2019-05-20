В Харькове подожгли палатку, где собирали помощь военным: фото

В Харькове неизвестные подожгли палатку на площади Свободы. В ней собирали помощь украинским военным. В результате инцидента никто не пострадал.

Соорганизатор пикета "Все для победы" Борис Редин рассказал, что огонь уничтожил часть шатра, двери и табличку приемной народного депутата Украины Ярослава Маркевича, пишет "UA: Харків".

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Двери подожгли примерно в 04:30 утра. На момент пожара в палатке находились трое военных.

Пожар в центре Харькова сразу потушили//Фото: "UA: Харьков"

Рядом дежурили полицейские, поэтому они вместе с военными потушили огонь.

У наших было пять огнетушителей. Кроме того, спасатели приехали очень быстро,

– рассказал Редин.

Он добавил, что уже написал заявление в полицию.

Огонь уничтожил волонтерский палатку в центре Харькова//Фото: "UA: Харьков"

Что известно о запрете палатки волонтеров в центре Харькова?

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявлял, что хочет убрать с майдана Свободы палатку волонтеров и вернуть одному из проспектов имя маршала СССР Георгия Жукова. После этого неравнодушные устроили акцию против сноса палатки волонтеров, в котором собирают помощь украинским военным.



Уже 18 мая суд разрешил оставить палатку в центре города.