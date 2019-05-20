09:48
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      В Харькове подожгли палатку, где собирали помощь военным: фото

      7 Читати новину українською
      Неизвестные подожгли волонтерскую палатку в центре Харькова
      Неизвестные подожгли волонтерскую палатку в центре Харькова / Фото с Facebook-страницы UA: Харків

      В Харькове неизвестные подожгли палатку на площади Свободы. В ней собирали помощь украинским военным. В результате инцидента никто не пострадал.

      Соорганизатор пикета "Все для победы" Борис Редин рассказал, что огонь уничтожил часть шатра, двери и табличку приемной народного депутата Украины Ярослава Маркевича, пишет "UA: Харків".

      Читайте также: Митинг против возвращения проспекта имени Жукова в Харькове: столкновения активистов

      Двери подожгли примерно в 04:30 утра. На момент пожара в палатке находились трое военных.

      харків волонтерський намет пожежа оос

      Пожар в центре Харькова сразу потушили//Фото: "UA: Харьков"

      Рядом дежурили полицейские, поэтому они вместе с военными потушили огонь.

      У наших было пять огнетушителей. Кроме того, спасатели приехали очень быстро,
      – рассказал Редин.

      Он добавил, что уже написал заявление в полицию.

      пожежа харків оос волонтерський намет

      Огонь уничтожил волонтерский палатку в центре Харькова//Фото: "UA: Харьков"

      Что известно о запрете палатки волонтеров в центре Харькова?
      Мэр Харькова Геннадий Кернес заявлял, что хочет убрать с майдана Свободы палатку волонтеров и вернуть одному из проспектов имя маршала СССР Георгия Жукова. После этого неравнодушные устроили акцию против сноса палатки волонтеров, в котором собирают помощь украинским военным.

      Уже 18 мая суд разрешил оставить палатку в центре города.

      blog_ava
      Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
      сегодня
      5827
      Теги: Новости Украины Геннадий Кернес Пожар Новости Харькова Война на Донбассе благотворительность Операция Объединенных сил
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Инаугурация Зеленского: время и расписание мероприятий
      сегодня , 08:46 Инаугурация Зеленского: время и расписание мероприятий
      41194
      Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють
      сегодня , 08:40 Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють
      Антон Голобородько 12830
      Не пели гимн, упал солдат и закрылась дверь: какой была инаугурация президентов Украины
      сегодня , 08:23 Не пели гимн, упал солдат и закрылась дверь: какой была инаугурация президентов Украины
      Анастасія Кримова 1908
      Главные новости 19 мая: репетиция инаугурации Зеленского и снятие судимости с Лозинского
      сегодня , 08:01 Главные новости 19 мая: репетиция инаугурации Зеленского и снятие судимости с Лозинского
      564
      Сколько стоили инаугурации украинских президентов
      сегодня , 07:50 Сколько стоили инаугурации украинских президентов
      2016
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук